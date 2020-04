Kleinste dorp van Limburg telt nul (!) coronabesmettingen: “Als je hier de straat op gaat, ben je helemaal alleen”

Het doet denken aan dat Noord- Italiaanse dorpje, Ferrera Erbognone. In de zwaarst getroffen provincie van ons land blijft ook Herstappe, meteen het kleinste dorpje van Limburg, gespaard van het coronavirus. Voorlopig toch. “Geen besmettingen in Herstappe, dat is heel fijn. Ik zou zeggen: houden zo”, aldus burgemeester Leon Lowet.

Toch kan Herstappe heel snel één van de zwaarst getroffen gemeenten van Limburg worden. Al moet je wel opletten met die cijfers. “Als je het aantal besmettingen per duizend Limburgers doorrekent naar elke gemeente zitten wij op een cijfer van 0,15. Als je dat naar boven afrondt, zitten we op 1 en da’s een hoog cijfer”, licht Lowet toe. “Eén besmette bewoner en we zitten procentueel met het meeste besmettingen. Met cijfers kan je alles en niets bewijzen.”