Koning belt met woonzorgcentrum in Wingene: "Mooi initiatief maar ook vruchtbaar gesprek"

Koning Filip heeft een half uur geskypet met het woonzorgcentrum Amphora in Wingene. Meer dan 20 bewoners zijn er besmet met het coronavirus. Directeur Hans De Clerck: "Is het dankzij dat gesprek met de koning of niet? In elk geval krijgen de woonzorgcentra meer testmateriaal. En net dat had ik met hem besproken."