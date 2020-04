Kunstenkamp voor de eerste keer online: met bijna geen materiaal, laagdrempelig en voor iedereen

Atelier Kastart zorgt tijdens dit online kunstkamp voor een beleving van creativiteit voor het hele gezin met de natuur als inspiratiebron. Ze hebben ervoor gekozen om een kamp te organiseren waarbij geen materiaal vereist is, want alles wat nodig is, kan je thuis vinden. Daarna mogen de deelnemers een foto sturen van hun kunstwerk, en een foto waar ze bij hun kunstwerk poseren: “Er komt een online expositie, maar we organiseren ook exposities in het bos. Iedereen kan dus op verschillende manieren deelnemen. En er is ook een wedstrijd aan verbonden”, zegt Inez Maes.