Leerkracht gebruikt populaire jongerenapp Snapchat om leerlingen te bereiken: "Plots waren ze niet meer van de aardbodem verdwenen"

Tess Roggeman geeft les in de tweede en derde graad van de beroepsrichting in avAnt, het Provinciaal Onderwijs in Antwerpen. “Ik probeer mijn leerlingen zinvolle opdrachten te geven over vaardigheden die we al oefenden in de klas. Het grootste probleem is om al de leerlingen te bereiken met die opdrachten”, vertelt ze in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.

“Het begint al met de infrastructuur. Wij hebben wel wat leerlingen die geen goede internetverbinding of zelfs geen computer hebben”, legt ze uit. “De meeste hebben wel een smartphone, maar dan worden mails niet gelezen of beantwoord. Dat zorgde er voor dat een deel van onze leerlingen al een periode onbereikbaar waren voor de leerkrachten en voor de school.”