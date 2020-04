Leraar Latijn uit Overijse trekt online Romeinse toga aan en bakt in het Latijn pannenkoeken voor zijn leerlingen

Nicholas Van Laerhoven probeert het Latijn actief te gebruiken, als een levende taal. "Latijn", zegt hij, "is geen dode taal. Het is een bevroren taal. Het is niet omdat Latijn nu niet meer als moedertaal wordt gebruikt, dat je het niet kan spreken." In de klas stimuleert Nicholas zijn leerlingen om af en toe een woordje Latijn te spreken. Hij heeft ook een 'clubje' van mensen die in het Latijn converseren. Ze komen geregeld samen. Nu gebeurt dat via skype.