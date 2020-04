Liveblog - 183 nieuwe overlijdens in ons land, wereldwijd nu meer dan één miljoen bevestigde besmettingen

Erika Vlieghe (UZ Antwerpen) legt in "De Afspraak" uit dat men via bloedtests een idee wil krijgen van hoeveel procent van de bevolking in contact is geweest met het coronavirus, door te checken of mensen antistoffen hebben ontwikkeld. Bloedtests kunnen ook een beeld geven van de verdeling over bevolkingsgroepen.

"Dit zal ons ook iets leren over de toekomst, over de tweede en derde piek. Die zal afhangen van hoeveel mensen er zijn die immuniteit hebben ontwikkeld", zegt Vlieghe. Maar bij een nieuwe piek in pakweg oktober, zal het nooit zo'n walkover zijn als nu, zegt ze, omdat er dan sowieso een deel van de bevolking immuniteit zal hebben. "Daarom is het interessant om te weten wie dat zijn, vooral jongeren of vooral ouderen enz." Bekijk hier het gesprek met Vlieghe uit "De Afspraak":