Man van 19 opgepakt in Mechelen voor spuwen en hoesten naar agenten

De tiener werd door de politie opgemerkt toen hij met een andere inzittende op de Leuvensesteenweg in Mechelen reed. De passagier bleek een neef te zijn die geen huisgenoot van de jongeman is, wat de verplaatsing dan ook niet essentieel maakte. Bovendien had de bestuurder een voorlopig rijbewijs en mocht hij daarmee geen passagiers vervoeren. Toen de politie hem daarover aansprak, werd hij agressief en spuwde en hoestte hij in de richting van de agenten. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en later ook aangehouden.