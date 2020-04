Enquête Universiteit Antwerpen over effect coronamaatregelen: "Meer spanningen binnen gezin"

Waar vorige week vooral hooggeschoolden daar last van hadden, is dat nu ook bij lagergeschoolden meer het geval. "We zien inderdaad een negatieve evolutie", zegt Koen Pepermans van de faculteit sociale wetenschappen bij Radio 2 Antwerpen. "Dat is één van de vragen die we de komende weken verder gaan onderzoeken: gaan mensen zich schikken in de nieuwe situatie of zal het achteruit blijven gaan?"