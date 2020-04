Minder reclame tijdens coronacrisis: zware gevolgen voor reclamesector en commerciële mediabedrijven

Bureaus die klanten hebben in de toeristische sector, zoals reisbureaus en luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, hebben pech. "De reissector staat op droog zaad. Ik begrijp dat ze nu niet met geld over de brug komen voor advertenties, maar voor andere sectoren blijft het interessant om te investeren in communicatie met de klant. Je kunt je als merk of bedrijf niet permitteren om twee of drie maanden niets van je te laten horen."



Fauconnier denkt dan aan bedrijven die nog economisch actief zijn, zoals telecombedrijven. "Die doen het goed, want we gebruiken veel data en die blijven adverteren." Maar hij denkt ook aan andere bedrijven die nu misschien iets minder verkopen, omdat mensen grote aankopen uitstellen. "Dat gaat dan over een auto of een wasmachine. Voor die bedrijven is het belangrijk om te bouwen aan de lange termijn. Onderzoek wijst uit dat merken die tijdens een crisis blijven praten met hun klanten, daarna ook niet vergeten worden."