Nu al beslissing: geen Sanicole Airshow in september 2020 vanwege coronacrisis

In september zakken jaarlijks tienduizenden mensen af naar Hechtel-Eksel voor de Sanicole Airshow. Een vliegshow die dit jaar aan zijn 42ste editie zou toe zijn. Maar de organisatie heeft nu al beslist om die editie te annuleren. Geoffrey Buekenberghs: "We vinden het geen goed idee om net na zo'n crisis 40.000 mensen bij mekaar te brengen, op een beperkte oppervlakte, waarvan ook nog eens 35 procent uit het buitenland komt."



De mix van generaties in dat publiek is een bijkomende reden voor de annulatie. Naar de vliegshow komen heel jonge mensen, oude mensen, en gezinnen.

En dan is er ook nog de medische hulpverlening. Bijzonder bij Sanicole is dat die naast het Rode Kruis uit een eigen team bestaat, van artsen en verpleegkundigen die in ziekenhuizen in de buurt werken. Geoffrey Buekenberghs: "Wij hebben een arts verbonden aan de vliegclub die de medische zorgverlening op de airshow coördineert. We weten dat al die mensen nu erg onder druk staan in de verschillende ziekenhuizen en zorgcentra. En het lijkt ons geen goed idee om hen in het najaar bijkomend te gaan belasten met een evenement."

"Het programma voor dit jaar was al voor 90 procent klaar", zegt Buekenbergs. Dat is nu dus zuur. De volgende Sanicole zal van 10 tot 12 september 2021 plaatsvinden. De organisatie gaat zich daar nu al op toeleggen.