Meeuwenteam Oostende blijft actief, ondanks coronamaatregelen

Het meeuwenteam probeert op een diervriendelijke manier de overlast door meeuwen te bestrijden. Bewoners uit Oostende kunnen het team bellen als ze last hebben. De teamleden geven dan advies en bekijken of ze bijvoorbeeld netten op het dak kunnen plaatsen of de eieren in meeuwennesten vervangen door valse eieren.

"In tijden van corona is het natuurlijk niet vanzelfsprekend om bij mensen thuis langs te gaan", zegt Claude Velter van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. "We gaan geval per geval moeten nagaan of we bij de mensen kunnen langsgaan of dat we enkel advies vanop afstand kunnen geven. Het basisadvies blijft wel hetzelfde: als de mensen geen meeuwen op hun dak willen, dan moeten ze dagelijks het nestmateriaal verwijderen. Op den duur zijn de meeuwen het beu en zoeken ze een andere plaats om hun nest te bouwen."