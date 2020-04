"Uitgestelde klimaatconferentie in Glasgow mag geen excuus zijn om klimaatambities te temperen"

Klimaat- en milieuorganisaties tonen begrip voor de beslissing om de VN-klimaatconferentie in Glasgow (9 tot 20 november) uit te stellen, maar waarschuwen dat het geen reden mag zijn om klimaatambities uit te stellen of te temperen. "Want net zoals een virus kent klimaatverandering geen grenzen. Terwijl Covid-19 de grootste bedreiging is momenteel, is klimaatverandering dat op lange termijn."