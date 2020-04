Oostendenaar viert verjaardag in lege B&B in Frankrijk

De B&B ligt niet ver van de Puy de Dôme in het Centraal-Massief. "We wonen hier sowieso afgezonderd maar nu zijn er ook geen toeristen meer," vertelt Jim in "Start Je Dag" op Radio 2 West-Vlaanderen. "Ik kom hier alleen nog maar buiten om met de hond te wandelen. In Frankrijk mag je maar 1 keer per dag buiten en dat voor maximum 1 uur en niet verder dan 1 km van je huis. Ik heb ook bezoek gehad van de gendarmes. Ze kwamen kijken of we stiekem geen gasten in onze B&B hadden."

"Onze B&B ging precies een jaar geleden open. Zonder gasten doet dat pijn op financieel gebied. We hebben alleen maar kosten en geen inkomsten. Maar we moeten dat overbruggen."

In ons land werkte Jim Verleye eerst als treinbestuurder en later als brandweerman in Oostende. "Ik heb nog altijd contact met mijn ex-collega's bij de brandweer. Door de coronacrisis leven ze continu in spanning. Ik leef hier geïsoleerd en dat is veilig. Maar zij moeten soms risico's nemen. Ik heb met hen te doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze professioneel genoeg zijn om goed daarmee om te gaan."