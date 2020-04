Oproep om niet naar markt Maastricht te gaan goed opgevolgd

De grensovergang in Smeermaas was gisteren in de voormiddag afgesloten. In Veldwezelt was er politietoezicht. Daar passeerden bijna 700 voertuigen, 37 werden er terug gestuurd.

Burgemeester Marino Keulen wilde met deze extra maatregelen voorkomen dat er Belgen de grens zouden oversteken om naar de markt te gaan en de politie hield dus controles in Smeermaas en Veldwezelt. Ook morgen zullen er opnieuw controles uitgevoerd worden, omdat er dan opnieuw markt is in Maastricht. Sinds deze week mogen de markten in Nederland weer plaatsvinden. Er zijn wel beperkingen, zo mogen er alleen voedselkramen op de markt staan.