"Pano" trekt naar het 'coronafront': "Wij staan er, met gevaar voor eigen leven, zonder te zeuren"

Zowat alle coronapatiënten op de dienst Intensieve Zorgen van Sint-Trudo worden beademd. Hoofdverpleegkundige Sofie Vanwing staat dag en nacht paraat. "Wij staan er", zegt Sofie trots. "Met gevaar voor eigen leven. Maar wij staan er, zonder te zeuren." Al is vooral de eenzame dood van patiënten zwaar om te dragen. De familie kan geen afscheid nemen, tenzij via een tablet die de verpleegkundige bij de stervende houdt: "De eerste die hier overleden is in dit ziekenhuis, die heb ik verzorgd. Ik denk dat de tranen evenzeer over mijn wangen stroomden als het ontsmettingssproeisel over de lijkzak. Dat is echt niet oké."