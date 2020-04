Lege wegen leiden tot vals veiligheidsgevoel en hardrijders, maar politie waarschuwt: "We flitsen nog altijd"

Bijvoorbeeld in de politiezone Druivenstreek in Vlaams-Brabant blijven ze daarom controleren op overdreven snelheid zegt korpschef Sébastien Verbeke: “We stellen vast dat door het afnemen van de verkeersdrukte er toch mensen zijn die ervan profiteren om bepaalde snelheden te halen die ongewenst zijn. En daarom handhaven wij de controles op snelheid. Omdat buiten fietsen en wandelen nog wel mag, zijn er ook veel zwakke weggebruikers op straat en dat vormt natuurlijk een extra risico.”

De politiezone Druivenstreek zet net zoals andere politiekorpsen veel agenten in voor de handhaving van de verstrengde coronamaatregelen, maar toch is er nog ruimte voor de snelheidscontroles: “We gaan zelfs wat meer controleren, want bij het flitsen zijn er weinig of geen risico’s naar besmetting. Dus wij zetten daar zoveel mogelijk op in”, aldus de korpschef. Bestuurders met een zware voet zijn dus gewaarschuwd.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":