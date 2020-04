West-Vlaanderen maakt 600.000 euro vrij voor steunmaatregelen corona

De provincie maakt op dit ogenblik 600.000 euro vrij. De helft daarvan gaat naar mensen in armoede, woonzorgcentra en het creëren van extra bedden in de daklozenopvang in steden als Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare.

De andere helft gaat naar noodhulp, in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, bijvoorbeeld, want ook daar krijgen ze te maken met corona. Solidariteit stopt nu eenmaal niet aan de provinciegrenzen, zegt gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).

"Corona is een pandemie, een wereldwijd probleem. Wij stellen vast dat er nu al grote problemen ontstaan in de vluchtelingenkampen, onder meer op de Griekse eilanden. Wij horen van onze partners dat er ook grote problemen zijn in de ontwikkelingslanden. West-Vlaanderen voert een heel actief ontwikkelingsbeleid, wij besteden elk jaar ruim 1 procent van ons budget aan Noord-Zuidprojecten. Daarom willen wij onze partners steunen zodat ze zich kunnen voorbereiden op de groeiende problemen die daar nu het daglicht zien", aldus de Bethune.

West-Vlaanderen heeft ook beslist om de provinciebelastingen pas na de zomer te innen, om de bedrijven en mensen die het nu financieel moeilijk hebben, wat extra zuurstof te geven.