Psychiater Dirk De Wachter waarschuwt: "Na de piek van het coronavirus, komt de piek van de psychologische problemen"

Ook viroloog Erika Vlieghe was vanavond te gast in "De afspraak". "Dit is een crisis die wij als maatschappij de voorbije decennia niet hebben meegemaakt", vertelde zij. "Wij hebben nooit een oorlog meegemaakt. Er is geen draaiboek, we kunnen niet verwijzen naar iets van tien jaar geleden."

"Veel mensen missen perspectief. We kunnen dat een klein beetje reliëf proberen te geven. Ik probeer dat soms te doen door te zeggen van: de eerstkomende week tot twee weken zal het nog erg druk zijn. Met wat geluk kunnen we dan misschien wat afbouwen. Daar zit dan mogelijk wat ademruimte in, het idee dat het vooruitgaat."

"Je moet het wel goed kunnen communiceren. Je mag mensen niet met een kluitje in het riet sturen of valse hoop geven. De wortel die je hen voorhoudt, moet de juiste zijn. Toch hoeft het geen drie weken meer te duren voor we met die wortel komen. We zijn bezig met dat huiswerk. Zodra we ideeën en lichtpunten samen kunnen leggen met de evolutie van de epidemie, kunnen we een gelaagd perspectief bieden. Dit gaat ooit over!"