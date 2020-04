90 miljoen jaar geleden was Antarctica begroeid door een regenwoud, van ijskap was geen sprake

Het is opvallend dat de temperaturen zo hoog waren op die plek. "We zitten daar 900 kilometer van de Zuidpool verwijderd. Dat betekent dat het er vier maanden op een jaar donker is. De zon schijnt er dus heel weinig en toch zijn er hoge temperaturen. Dat kan alleen komen door een enorm versterkt broeikaseffect. De CO₂ in de atmosfeer moet in die periode twee tot drie keer zoveel geweest zijn als nu."

Wetenschappers wisten al dat het 90 miljoen jaar geleden veel warmer was op aarde dan nu. Ook de zeespiegel lag toen veel hoger. Tijdens het Krijt, het geologische tijdperk dat duurde van ongeveer 145 miljoen jaar tot 66 miljoen jaar geleden, waren er veel vulkaanuitbarstingen op aarde, waardoor er veel CO₂ in de lucht kwam. Daardoor warmde de aarde op.

Voor deze studie was de algemene veronderstelling dat de wereldwijde CO₂-concentratie tijdens het Krijt rond de 1000 deeltjes per miljoen (ppm) lag. Maar deze studie toont aan dat die concentratie hoger was. "Vandaag zitten we aan iets boven de 400 ppm, voordat de menselijke uitstoot begon was dat rond de 280 en tijdens de laatste ijstijden die we hebben gekend was dat rond de 180. De hoeveelheid CO₂ in de lucht varieert dus, maar op dat moment in het Krijt was die dus erg hoog."