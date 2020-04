Waarom Rusland het valse verhaal verspreidt dat honderden Belgen corona kregen na groepsseks

Een heel ander verhaal dat in de lange lijst van valse berichten opduikt, is een claim dat 380 Belgen corona kregen na massale groepsseks met minstens 500 mensen. Het bericht verscheen in twee nieuwsmedia in het Russisch en Georgisch en is natuurlijk onzin.

Het was het gevolg van een satirisch bericht op World News Daily Report waarin werd geclaimd dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block groepsseks had verboden. Een screenshot van het bericht werd uit de context getrokken en als feit gedeeld op sociale media. Zo kwam het ook in Rusland terecht, waar nieuwsmedia er mee aan de slag gingen en het nog meer werd uitvergroot.

"De desinformatie die voornamelijk uit Rusland komt, schetst graag het beeld van een Europese gemeenschap en een maatschappij in verval, een verhaal ook van Europese landen die conservatieve waarden als een traditioneel gezin met man en vrouw vergeten zijn. En ze stellen vragen bij bepaalde verworven rechten van de LGBTQ-gemeenschap", zeggen de onderzoekers. "Het belangrijkste doel is om te tonen dat Europa niet werkt en faalt in de strijd tegen corona."