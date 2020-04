Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel test robot uit die kamers desinfecteert met uv-stralen

Het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel test een robot uit die kamers zelfstandig kan desinfecteren. De robot is uitgerust met heel sterke uv-lampen die tot wel 50 keer sterker zijn dan die van een zonnebank. “Nadat de volledige reiniging van de kamer is gebeurd, wordt de uv-straling losgelaten in de kamer. Het duurt vijf tot tien minuten om een kamer te desinfecteren en het toestel schakelt zich vanzelf uit”, zegt Jan Flament, CEO van het ziekenhuis.