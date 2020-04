Jongeren skiën door straten van Leuven, politie waarschuwt: "Misschien wel grappig, maar zeker verboden"  

Zo'n filmpje is misschien wel grappig, maar voor alle duidelijkheid verboden. Dat zegt Nicolas Del Piero, woordvoerder van de politiezone Leuven. "Het verplaatsen op ski's in dit geval is altijd gevaarlijk. Of het nu tijdens of buiten de coronacrisis gebeurt. Je laten voorttrekken op ski's die daarvoor niet gemaakt zijn, is eveneens gevaarlijk."

Maar zo zegt de politie ook: "Het is ook een buitenactiviteit die niet toegelaten is binnen de huidige coronamaatregelen. En de verplaatsing is niet essentieel. Ook de regels rond social distancing worden niet altijd gerespecteerd. Hoe origineel het ook is, het mag niet. Als we jongeren betrappen die dit doen, krijgen ze een boete van 250 euro."