Verplegers gezocht voor schakelzorgcentrum in Meulebeke

In een schakelzorgcentrum kunnen coronapatiënten die zich al beter voelen, verder uitzieken. De bedoeling is zo in de ziekenhuizen plaats vrij te maken voor nieuwe patiënten. In West-Vlaanderen komen er 6 van die centra.

Het schakelcentrum in Meulebeke komt in het dienstencentrum Ter Deeve. Er zullen patiënten terechtkunnen uit de ruime regio rond Meulebeke, Izegem, Roeselare en Tielt. Het centrum op zich is al zo goed als ingericht. Maar ze hebben nog verplegers en zorgkundigen nodig. En die zijn moeilijk te vinden.

Tom Vanpoucke, de coördinator van het centrum, ziet wel nog mogelijkheden: "We rekenen op bijvoorbeeld studenten verpleegkunde van het eerste jaar die als zorgkundige kunnen ingezet worden. We denken ook aan studenten van het laatste jaar en docenten die normaal gezien les geven in die opleiding. En we hopen ook dat mensen die in een of ander stelsel van onderbreking zitten of deeltijds werken, bereid zijn om 1 of 2 maanden nog wat extra uren te presteren."

In totaal zijn er 15 verplegers en 15 zorgkundigen nodig. Kandidaten kunnen bellen of mailen naar de gemeente Meulebeke. In het centrum kunnen tussen de 40 en de 50 patiënten opgevangen worden.