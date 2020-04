Vertraagden verkiezingen en relaties met China de Iraanse reactie op het coronavirus?

Volgens hen werden rond nieuwjaar al opvallend veel zieke mensen opgevangen in ziekenhuizen. Aanvankelijk gingen de artsen ervan uit dat het ging om griep. De overheid zou toen waarschuwingen van artsen in de wind hebben geslagen, een beetje zoals dat in december het geval was in China. Die getuigen willen liever anoniem blijven, maar hun verhaal lijkt wel te kloppen met de gebeurtenissen van de voorbije maanden in Iran. Bovendien kent Iran net als China een autoritair regime dat liever geen "geruchten" of kritiek duldt. (Lees verder onder de foto).