Vier zwaar verwaarloosde dieren gevonden in stal in Diksmuide

Schepen van dierenwelzijn Marc De Prez (Idee Diksmuide) is als landbouwer ook professioneel bezig met dieren. Hij verklaarde zich erg geraakt door wat hij zag: "De hond was uitgemergeld en de ezel in slechte staat. We troffen ook twee verwaarloosde hangbuikvarkens en een dood hangbuikvarken aan. Dat was van ontbering gestorven. Het is heel moeilijk om zulke toestanden te snappen. Ik moet één ding zeggen: het heeft me geraakt. Ik heb al veel dingen gezien in mijn leven, maar dit heb ik nog weinig meegemaakt."