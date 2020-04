Brugge lanceert "babbelbuddy's" tijdens eenzame coronaperiode

Het project "Vierkant tegen eenzaamheid" in Brugge bestaat al sinds 2017, maar steekt sinds de coronacrisis een tandje bij. De maatschappelijk werkers van het OCMW en de dienstencentra zullen nu elke 85-plusser persoonlijk opbellen.

"De bedoeling is om te horen waar ze hulp nodig hebben", zegt Liese Rosseel van het OCMW. "Vaak is die vraag gewoon om nog eens gecontacteerd te worden, omdat heel wat mensen zich eenzaam voelen. Verder krijgen we ook vragen over maaltijden aan huis, hulp bij het poetsen of zelfs hulp de in de tuin."

Samen met hogeschool Howest wordt een team "babbelbuddy's" samengesteld. "We zoeken naar een match, zodat wie het nodig heeft verschillende keren een telefoontje krijgt van dezelfde persoon", zegt Liese Rosseel.