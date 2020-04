Latere lente, hete zomers, kleinere nesten, kleinere vleugels: dit doet klimaatverandering met de nachtegaal

De nachtegaal is beroemd om zijn uitgebreide muzikale repertoire, hij kan maar liefst meer dan 1.000 verschillende klanken ten berde brengen. Nachtegalen hoor je in de lente en de zomer in grote delen van Europa en Azië. Het zijn trekvogels, want de winter brengen ze door in Afrika, ten zuiden van de Sahara-woestijn.

De laatste vijftig jaar is het aantal nachtegalen bij ons sterk gedaald, op sommige plaatsen tot 90 procent. Daar zijn meerdere verklaringen voor, zoals plantenetende dieren die hun voedsel gaan zoeken in de favoriete broedplaatsen van nachtegalen. Maar ook de opwarming van het klimaat wordt er nu mee in verband gebracht.