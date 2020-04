VS-president Donald Trump twittert de olieprijzen uit het dal na gesprek met Saudi's en Russen

De voorbije maand was de olieprijs zo goed als in elkaar gestort met bijna 70 procent tot iets boven de 20 dollar per vat. De directe aanleiding was een ruzie tussen Saudi's en Russen, waarna Saudi Aramco -de grootste maatschappij ter wereld- aankondigde om dagelijks 12,3 miljoen vaten olie extra op de markt te gooien.

De Saudi's hebben reserves en Rusland hogere productiekosten, dus voor Moskou was die forse prijsdaling een tegenvaller. Bovendien kwam die op een ogenblik dat de olieprijs toch al onder druk stond door de fors gedaalde vraag die het gevolg is van de coronacrisis. Als de industrie, de luchtvaart en de scheepvaart zo goed als stilvallen, is er ook veel minder vraag naar olie.

Ook voor de Verenigde Staten was dat een probleem. Dat is nu zowat de grootste producent en uitvoerder dankzij schaliegas en fracking. Nadeel is dat de kostprijs van die productie veel hoger ligt en de Amerikaanse oliemaatschappijen door de lage olieprijzen financieel onder druk kwamen te staan. Dat kan niet in een verkiezingsjaar en dus schoot president Trump in actie, blijkbaar met veel kans op succes.