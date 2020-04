Limburgers stralen op affiches voor coronahelden: "Mijn dochter houdt de affiche bij"

Vanaf vandaag kan je Dave tegenkomen langs de Vlaamse wegen op verschillende affiches. Hij hoopt er zelf ook eentje te mogen bijhouden als de campagne over een maand afgelopen is: "De affiche is dan eigenlijk voor mijn zestienjarige dochter. Ik vertelde dat ik mee mocht doen aan de campagne en daar was ze toch in geïnteresseerd", lacht Dave.