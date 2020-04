Waarnemend gouverneur Limburg voorzichtig positief: misschien plafond besmettingen bereikt maar aantal overlijdens stijgt nog 

"Ik heb het gevoel dat we het plafond bereiken", zegt de gouverneur voorzichtig, "en dat we daarrond cirkelen en heel lichtjes dalen, zowel wat covid-patiënten betreft als mensen die opgenomen zijn op intensieve of beademd worden."

"Maar jammer genoeg is er bij de overlijdens nog altijd geen daling maar een stijging te zien", gaat Carlier verder. "We moeten betreuren dat nog altijd veel Limburgers overlijden aan de coronabesmetting. Iedere Limburger die daaraan sterft, is er één te veel natuurlijk. Daarom moeten we ons ook nu nog strikt houden aan de coronamaatregelen", besluit Carlier.