We moeten in ons kot blijven, maar wat met mijn cadeaubonnen?

Een Bongobon voor een romantisch weekendje, die kan je nu niet gebruiken. Net als veel andere belevingsbonnen. De belangrijkste bedrijven die zulke bonnen uitgeven, houden rekening met de moeilijke omstandigheden in deze coronatijd.

"Onze klantendienst is nog steeds operationeel," zegt Ruud Tiebos van Bongo. "Die kan je contacteren als je je bon wil verlengen of omruilen. We zijn daar heel flexibel in in deze tijd, dat spreekt voor zich. Je kan ook een bevestigde reservering omboeken naar een latere datum." Zorg wel dat je je Bongobon registreert. Dat kan je doen via de website van Bongo.



Ook Vivabox belooft om alle klanten te helpen. "We zorgen er in elk geval voor dat al onze klanten die hun Vivabox nu niet kunnen gebruiken, dit later toch nog kunnen doen," zegt David Heylen Vivabox. Deze boxen kunnen uitzonderlijk gratis verlengd worden." Daarvoor moet je contact opnemen met de klantendienst van Vivabox.