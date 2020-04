Weinig corona in Taiwan, ook al zijn scholen en horeca gewoon open: "Van bij begin strenge maatregelen aan grenzen"

In de Taiwanese hoofdstad Taipei kan je nog gewoon rondlopen of de metro nemen, je kan iets eten in een noedelbar en lessen volgen aan de universiteit. Ook de scholen zijn er open. En toch lijkt het land erin te slagen om grote drama's door het coronavirus te voorkomen.

Daar zijn verschillende redenen voor, vertelt Vlaming Rik De Busser, professor linguïstiek aan de National Chengchi University in Taipei, in "De ochtend" op Radio 1: "Een van de redenen is wellicht dat Taiwan ervaring heeft met het fenomeen epidemie. Bij de uitbraak van het SARS-virus in 2003 was Taiwan niet zo goed voorbereid, daar zijn ze toen erg van geschrokken. Daarna zijn er wel plannen gemaakt om in de toekomst beter in te spelen op epidemieën en dat is wat nu gebeurt."