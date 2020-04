5 tv-tips in tijden van lockdown light: van het verslavende "La casa de papel" tot het onwaarschijnlijke "Tiger king"

De eerste kijktip deze week is onvermijdelijk het vierde seizoen van "La casa de papel" op Netflix. De best bekeken reeks ter wereld gaat over een bende Spaanse bankovervallers die potsierlijke dingen meemaken maar dankzij een goedgeschreven script en goede vertolkingen is het spannende en verslavende televisie.

Nog op Netflix kunnen we niet om het onwaarschijnlijke fenomeen "Tiger king" heen. De documentairereeks van 7 afleveringen gaat over een notoire rechtszaak van Amerikaanse eigenaars van privédierentuinen die tijgers verzamelen. De kleurrijke figuren staan elkaar naar het leven, de realiteit overtreft hier de fictie.

Waargebeurde misdaad kunt u deze week ontdekken op Canvas en VRT NU met de Britse miniserie "White house farm". Op een boerderij in Essex werden in 1965 vijf vermoorde lichamen aangetroffen. De reconstructie van deze zaak ziet u in deze geweldig goede televisiereeks.

De komische reeks "Fleabag" haalde bij de uitreiking van de Emmy Awards een heleboel beeldjes binnen. Een jonge vrouw worstelt in Londen met het beroepsleven en met de liefde en ze brengt daarvan verslag uit op een clevere manier. Geniale televisie in 2 keer 6 afleverigen op Amazon Prime, het eerste seizoen is ook al te zien op Lumiereseries.com

Zondagavond begint op BBC First de minireeks "The trial of Christine Keeler", met Nederlandse ondertitels. De jongedame die in de jaren 60 verantwoordelijk was voor de val van de toenmalige Britse regering, is de spilfiguur in de zogenoemde Profumo-affaire. Actrice Emilia Fox kruipt in de huid van Valerie Hobson, de echtgenote van John Profumo. Ward Verrijcken kreeg haar onlangs voor zijn microfoon, u kunt dat gesprek hieronder bekijken.