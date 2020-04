Asielen waarschuwen voor impulsaankopen: "Ook na de coronacrisis heeft een hond aandacht nodig"

Heel wat Vlamingen herontdekken het wandelen in tijden van corona. Een dagelijkse wandeling in je eigen buurt is -behalve fietsen- zowat de enige toegestane ontspanning in de buitenlucht. En dat merken ze ook bij dierenasielen. "Er bellen meer mensen dan anders die een hond willen adopteren", zegt Els De Belder van KMDA Dierenasiel Kontich in "Start Je Dag". "Uiteraard is het leuker om een wandeling te doen samen met een hond in plaats van op je eentje. Maar wij zijn zeer terughoudend als iemand met die intentie ons dierenasiel belt."