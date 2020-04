Autobestuurder spuugt na lichte aanrijding in Sint-Niklaas in gezicht van buschauffeur

In deze coronatijd wordt spugen meermaals gebruikt als wapen. Er verschijnen vaak berichten van mensen die in het gezicht van de politie spugen. In de buurt van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas was dit keer niet de politie het slachtoffer, maar een buschauffeur van De Lijn. Vermoedelijk was er verkeersagressie in het spel. Na een lichte aanrijding spuugde een autobestuurder in het gezicht van de buschauffeur. Hij schreeuwde daarbij dat hij corona had. De politie onderzoekt de exacte omstandigheden waarin het incident gebeurd is. Er staan hoge boetes op spugen in deze tijd.