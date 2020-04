In het dorp Koewacht bij Moerbeke veroorzaken de Belgische coronamaatregelen een netelige situatie. De grens snijdt het dorp in twee - in een Belgisch en een Nederlands deel - en de enige warme bakker van het dorp is gelegen aan de Belgische kant. De bakker heeft een creatieve oplossing gevonden om de Nederlandse klanten te kunnen bedienen.