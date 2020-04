Beer in Oud-Turnhout spreekt kinderen aan die op berenjacht gaan

In Oud-Turnhout kan je een sprekende beer tegenkomen wanneer je op berenjacht gaat met je kinderen. De berenjacht werd in tijden van corona in het leven geroepen om wandelingen met kinderen wat aangenamer te maken. De bedoeling is dat mensen een beer voor het raam plaatsen, zodat kinderen die kunnen zoeken.

Voor Ludo Damen was enkel een beer niet genoeg. “Ik vond dat niet goed zichtbaar en dan ben ik beginnen nadenken”, vertelt hij op Radio 2 Antwerpen.