Gents ziekenhuis ziet grote daling in opnames niet-coronapatiënten: “Ga naar dokter als je ziek bent, te lang wachten kan fataal zijn” 

“We zien dat er een serieuze daling is in de cijfers van opnames van mensen die het virus niet hebben”, zegt Sofie Moreels van het AZ Jan Palfijn. “De cijfers van mensen die dringend opgenomen moeten worden, zijn historisch laag. Het lijkt wel of mensen niet meer naar het ziekenhuis durven komen. De dokters zijn echt bang dat er hierdoor levens verloren gaan. We maken ons vooral zorgen om mensen die een hartinfarct dreigen te krijgen, of chronisch zieken die toch opvolging nodig hebben. We zien deze risicopatiënten veel minder en we willen hen de boodschap geven dat ze niet te lang moeten wachten met het zien van een dokter.”