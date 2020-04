Amerikaanse zanger Bill Withers (81), bekend van "Ain't no sunshine" overleden

Bill Withers is de zoon van een mijnwerker uit West-Virginia. Zijn kindertijd en jeugd waren verre van probleemloos; hij woonde bij verscheidene familieleden en zong in de kerk bij de lokale baptistengemeenschap. Hij kwam bij de marine terecht in het verre oosten, maar verliet het leger in 1967 om fulltime te zingen. Drie jaar later had hij eindelijk succes. Op zijn debuutplaat "Just as I am" stond al zijn grootste hit "Ain't no sunshine". Daar won hij meteen een Grammy mee.