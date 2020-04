Zware boetes voor niet-essentiële verplaatsingen: "Ga niet met wagen naar Zoniënwoud"

Sinds de verstrengde coronamaatregelen zijn enkel noodzakelijke verplaatsingen toegelaten, met de auto naar een bos of park rijden hoort daar niet bij. Toch merkt de politie van de zone Druivenstreek dat er nog veel mensen dat wel doen, zegt korpschef Sébastien Verbeke: “Het gebeurt vaak dat we mensen tegenhouden die een verplaatsing doen die niet essentieel is. Zo nemen ze de auto om te gaan wandelen in het Zoniënwoud. Afgelopen weekend stelden we toch wel vast dat het Zoniënwoud een populaire plaats is om te gaan vertoeven.”