Blokken-kandidaten spelen vanuit "hun kot": Eén past programmatie aan door corona

Een populair programma als "Blokken" stilleggen was geen optie voor de VRT, maar de opnames gewoon voortzetten was ook onhoudbaar. "Bij zo'n programma komt veel kijken," zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "Je hebt een hele ploeg daarrond, een enthousiast publiek in studio. Al die mensen samenbrengen op een moment dat iedereen afstand moet houden, dat zou geen goed idee zijn."

Daarom werd de voorbije weken geëxperimenteerd met een nieuw concept. De kandidaten spelen elk van thuis uit mee. De opnames gebeuren met een zeer beperkte crew die strikt de coronamaatregelen opvolgt, en uiteraard is er geen publiek aanwezig bij de opnames. De eerste opnames vonden gisteren plaats, en zijn te zien vanaf 13 april.

Presentator Ben Crabbé is blij dat "Blokken" op deze manier blijft doorgaan: "We zijn er al 25 jaar lang, elke dag. En we proberen om er ook in deze moeilijke tijden te blijven zijn. Ik ben ontzettend fier dat we dit met de hele ploeg zo snel kunnen realiseren."