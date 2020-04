Britse fitnesscoach scoort wereldwijd met turnoefeningen voor kinderen thuis

Volgens sommigen is zijn succes voor een deel aan zijn looks te danken. Wicks: "Ik ben getrouwd en ben een vader van 2 kleine kinderen. Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat ik mijn vrouw erg graag zie. Geleidelijk is de interesse van het publiek in mij veranderd. Het is veel minder van: “We zien hem graag omdat hij zo gespierd is.” Nee, de tijden dat men mij alleen maar als droomprins zag, zijn voorbij. Bovendien, ik ben nu 33, mijn haar wordt dunner en ik ben niet meer zo lenig als vroeger. Ik ben blij met wat ik heb en zou het niet anders willen." (The Guardian)