Brugse horeca zet terrassen klaar, ook al zijn er geen klanten

Het is momenteel veel rustiger in Brugge, dus voor de terrasbouwers betekent dat ook meer tijd om alles goed af te werken. "Inderdaad," zegt Jan Vanbrabander van Terrasdesign, het bedrijf dat de meeste terrassen in Brugge levert. "We moeten niet zo gehaast werken. Daardoor kunnen we meer aandacht besteden aan de details. Het nadeel is natuurlijk dat er een prachtig weekend aankomt, maar dat er geen klanten zullen zijn. Het is een groot verlies voor iedereen, al valt het mij op dat de horecamensen er moedig en positief bij blijven. Uiteindelijk zal het wel verbeteren. En zodra de coronamaatregelen versoepelen, kunnen de terrassen open."