Brusselse politie klaar voor overtreders coronamaatregelen tijdens zonnig weekend

Na een lange informatiecampagne wordt verwacht dat de maatregelen nu ook echt door iedereen nageleefd worden. Zoveel mogelijk in je kot blijven en als je een korte wandeling in de buurt gaat maken de nodige afstand bewaren, is dus de boodschap. Nu deze inperkingsmaatregelen van de federale overheid verlengd zijn tot minstens 19 april, werd beslist om de straffen te verstrengen voor overtreders die de maatregelen herhaaldelijk naast zich neerleggen. In Brussel word je bij een eerste inbreuk bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS-boete en bij een tweede inbreuk volgt een gerechtelijke procedure.