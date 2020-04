Burgemeesters Boom en Rumst: “Liever geen Tomorrowland deze zomer”

Volgens de burgemeesters is het niet verantwoord om een festival te laten doorgaan waar mensen van over de hele wereld op af komen. Jurgen Callert: "Zo importeren we de ziekte misschien terug naar België. Onze inwoners dragen het festival een warm hart toe, maar iedereen met gezond verstand beseft dat het beter is om Tomorrowland dit jaar over te slaan."