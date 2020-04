Concerten van #LikeMe verplaatst naar september én naar het Sportpaleis

De Ketnetserie "#LikeMe", waarvan het tweede seizoen zondag zijn finale beleeft, is razend populair bij jong en oud. De reeks speelt zich af op en rond een middelbare school en wordt doorspekt met hedendaagse versies van Vlaamse en Nederlandse klassiekers. Vorig jaar vulde de cast van "#LikeMe" twee keer de Lotto Arena met een spetterende liveshow. Dit jaar zouden er in april en mei maar liefst 12 keer uitverkochte concerten in de Lotto Arena zijn, maar door de maatregelen rond het coronavirus moesten die worden uitgesteld.

Er is nu goed nieuws voor de vele fans, want Ketnet kondigt vandaag aan dat alle concerten verplaatst worden naar het eerste weekend van september. Bovendien zullen de concerten niet doorgaan in de Lotto Arena, maar in het Sportpaleis. "Normaal gezien zouden wij morgen voor de eerste keer in de Lotto Arena staan", vertelt Pommelien Thijs, die in "#LikeMe" de rol van Caro vertolkt. "Ik was teleurgesteld, maar door de omstandigheden is het beter dat we nu in ons kot blijven."

"Maar we wilden er zeker voor zorgen dat iedereen nog naar ons concert zou kunnen komen kijken. We hebben het van datum en van locatie verplaatst. Geen 12 concerten, maar 9, en geen Lotto Arena, maar het Sportpaleis. We hopen dat we samen met de fans een groot feestje kunnen bouwen op 5 en 6 september."

De 12 concerten in de Lotto Arena worden er dus 4 in het Sportpaleis, op 5 en 6 september. Iedereen die een ticket gekocht had, wordt per mail gecontacteerd.