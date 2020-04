Corona in de wereld: nu al macabere drama's in Latijns-Amerika en het ergste moet nog komen

Het wanbeleid van Jair Bolsonaro staat in schril contrast met de politieke daadkracht in buurland Argentinië. Op 7 maart viel daar het eerste dodelijk slachtoffer door het coronavirus, een 64-jarige man die het virus had opgelopen in Europa. Nog geen week later beval de Argentijnse president Alberto Fernández alle Argentijnen om "in hun kot" te blijven en die quarantaineplicht is alvast verlengd tot 12 april.