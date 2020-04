Sterftecijfer lag in maart niet speciaal hoger ondanks corona: hoe kan dit?

Deboosere wijst er wel op dat mochten we geen drastische maatregelen hebben genomen, het aantal sterfgevallen tot 10 keer hoger had kunnen zijn. Hij vergelijkt met de regio Lombardije, met 10 miljoen inwoners in het spoor van België qua bevolkingsaantal: "Daar hebben ze pas later maatregelen genomen, en je ziet dat het aantal sterfgevallen daar toch 3 tot 4 keer hoger ligt dan je normaal mag verwachten."

Maar tegelijk leven we nu helemaal anders: zo is er minder verkeer, en werken we veel meer van thuis. Is er misschien een verschuiving? Deboosere relativeert: "7 op de 10 overlijdens zijn mensen ouder dan 75 of 80. Verschuivingen in onze dagelijkse activiteiten zullen daar niet zo'n grote impact op hebben. Ja, er zijn misschien minder verkeers- of arbeidsongevallen, maar dat zijn er 2 à 3 per dag, een getal dat misschien gehalveerd is, dus statistisch zijn dat nauwelijks waarneembare aantallen."