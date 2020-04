Coronatests in woonzorgcentra? "Nog heel onduidelijk wat er zal beslist worden"

Gisteren kondigde federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) in de Kamer aan dat er prioritair 20.000 tests worden uitgerold in de woonzorgcentra. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) voegde daar in Terzake aan toe dat er een dubbele strategie moet worden gevolgd: testen in woonzorgcentra waar er een uitbraak is vastgesteld, maar ook in woonzorgcentra waar nog geen coronavirus is vastgesteld. Volgens Statistiek Vlaanderen woonden er in 2017 iets meer dan 70.000 65-plussers in een woonzorgcentrum. De 20.000 tests die De Backer wil uitrollen, zijn bestemd voor heel het land.