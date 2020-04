"Kans op een catastrofe is groot": Zweedse overheid krijgt steeds meer kritiek op aanpak coronacrisis

Virologe Cecilia Söderberg hoopt dat strengere maatregelen de verspreiding van het coronavirus in de rest van het land kunnen afremmen: "Voor Stockholm is het stilaan te laat, maar niet voor de andere regio's in het land. Om deze oorlog te winnen, moeten we sneller zijn dan het virus. Er is cruciale tijd verloren gegaan in Zweden. Het is te laat om chaos in de ziekenhuizen te vermijden, maar het is nog niet te laat om een ramp te voorkomen."